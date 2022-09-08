Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

08.09.2022 16:55
Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin tamamının yerleştirildiği bildirildi.

Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin tamamının yerleştirildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, yaptığı açıklamada, Bakanlık yurtlarına başvuruların ilk fazının belli olduğunu, Kütahya'daki yurtlara müracaat edenlerin tamamının yerleştirildiğini belirtti.

Kütahya'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 11 yurdun bulunduğunu ve yaklaşık 13 bin civarındaki öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını aktaran Can, şunları kaydetti:

"Kütahya'da yüzde 100'lük bir yerleştirme ile bu yıl bir rekor kırıldı. Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi yıllık bazda en fazla talebi almamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Yeni bir döneme başlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimiz hiçbir şeyi merak etmesinler. Kütahya'daki bütün yurtlarımız öğrencilerimiz için tamamen hazırlığını yapmış durumda. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Burada her şey öğrencilerimiz için hazırlandı. Bütün ekibimizle öğrencilerimizi bekliyoruz."

YORUMLAR
500
Bingöl haber... AK Parti Gençlik Kolları'ndan 'İmza Bir Genç' kampanyası Bingöl haber... AK Parti Gençlik Kolları'ndan 'İmza Bir Genç' kampanyası Erzurum ve Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran öğrenciler yerleştirildi Erzurum ve Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran öğrenciler yerleştirildi
Kaynak: AA

Emre Can, gençlik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:56:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement