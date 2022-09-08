Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuran tüm öğrenciler yerleştirildi

Kütahya'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına başvuru yapan öğrencilerin tamamının yerleştirildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, yaptığı açıklamada, Bakanlık yurtlarına başvuruların ilk fazının belli olduğunu, Kütahya'daki yurtlara müracaat edenlerin tamamının yerleştirildiğini belirtti.

Kütahya'da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı 11 yurdun bulunduğunu ve yaklaşık 13 bin civarındaki öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını aktaran Can, şunları kaydetti:

"Kütahya'da yüzde 100'lük bir yerleştirme ile bu yıl bir rekor kırıldı. Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi yıllık bazda en fazla talebi almamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Yeni bir döneme başlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimiz hiçbir şeyi merak etmesinler. Kütahya'daki bütün yurtlarımız öğrencilerimiz için tamamen hazırlığını yapmış durumda. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Burada her şey öğrencilerimiz için hazırlandı. Bütün ekibimizle öğrencilerimizi bekliyoruz."