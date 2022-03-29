Kütahya'da gönüllü öğretmenler baraj kenarında çöp topladı - Son Dakika
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Kütahya'da gönüllü öğretmenler baraj kenarında çöp topladı

29.03.2022 11:45

Kütahya'da bir grup gönüllü öğretmen, göçmen kuşların uğrak yerlerinden Porsuk Barajı kıyısında çevre temizliği yaptı.

Kütahya'da bir grup gönüllü öğretmen, göçmen kuşların uğrak yerlerinden Porsuk Barajı kıyısında çevre temizliği yaptı.

Kentteki özel bir eğitim merkezinde görev yapan öğretmenler, kurumun organizasyonuyla Kütahya- Eskişehir yolu yakınındaki baraj kıyısında çöpleri topladı.

Kurum müdürü Alperen Akdemir, AA muhabirine, etkinliği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün de destekleriyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlik için Kütahya'da göçmen kuşların uğrak yerlerinden Sofça köyünü özellikle seçtiklerini belirten Akdemir, "Porsuk Barajı'na özellikle baharda birçok göçmen kuş uğramakta. Biz de baraj kıyısında, göçmen kuşların da etkilenebileceğini düşündüğümüz atıkları, ipleri, poşetleri, balıkçı ağı veya misinaları gönüllü öğretmenlerimizle topladık." dedi.

Akdemir, insanların doğadaki güzel alanları daha temiz kullanmaları için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Köy muhtarı Ali Ekber Yiğit de etkinlik için köylerini tercih eden öğretmenlere teşekkür etti.

Kütahya'da gönüllü öğretmenler baraj kenarında çöp topladı
Kütahya'da gönüllü öğretmenler baraj kenarında çöp topladı
Kütahya'da gönüllü öğretmenler baraj kenarında çöp topladı
Kütahya'da gönüllü öğretmenler baraj kenarında çöp topladı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da gönüllü öğretmenler baraj kenarında çöp topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da gönüllü öğretmenler baraj kenarında çöp topladı - Son Dakika
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