Kütahya'da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü - Son Dakika

Kütahya'da görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü

KÜTAHYA Kütahya'da sabah saatlerinde etkili olan sis kent genelinde etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar indi.

Sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düşerken, seyir halinde olan sürücüler ise ilerlemek için farlarını yaktı. Sabah işlerine yaya giden vatandaş bile zorlandı.

Yetkililer, yoğun sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Kütahya'nın tarihi Hisar Kalesi'nin sisli durumu, İHA tarafından havadan da görüntülendi.