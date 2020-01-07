Kütahya'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

6 saat önce

Kütahya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 bin 97 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kütahya'da gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünler ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 8 bin 97 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.


KOM ekiplerinin Kütahya il merkezindeki aramalarda, gümrük kaçağı olduğunu belirlenen 6 bin 236 adet kapsül, 666 paket macun, bin 115 adet sprey-mendil, 42 paket çikolata ve 38 adet geciktirici krem olmak üzere toplam 8 bin 97 adet cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.


Polisin, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
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