Kütahya'da Gürcistanlı öğrenci Müslüman oldu - Son Dakika
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Kütahya'da Gürcistanlı öğrenci Müslüman oldu

31.03.2022 23:12
Kütahya'da Gürcistanlı öğrenci Müslüman oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde eğitim gören Gürcistan uyruklu 22 yaşındaki Gıunel Gasanova, Müslüman olarak "Rana" adını aldı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde eğitim gören Gürcistan uyruklu 22 yaşındaki Gıunel Gasanova, Müslüman olarak "Rana" adını aldı.

Annesiyle 3 sene önce Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen Gasanova, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine kaydoldu.

Annesinin Müslüman olmasının ardından İslamiyet'le ilgili araştırmalar yapan Gasanova, Müslüman olmaya karar verdi.

Arkadaşlarıyla Kütahya Müftülüğüne gelerek kararını açıklayan Gasanova için İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından ihtida töreni düzenlendi.

Demirtaş'ın, İslam'ın temel esaslarıyla ilgili verdiği bilgilerin ardından şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Gasanova, Müslüman oldu.

Rana ismini alan Gasanova'yı tebrik eden Demirtaş, "Kardeşimizin, bu iman ve ikrardan sonra güzel dinimizin temel ibadetleri olan namaz, oruç gibi ibadetleri ifa etmek için dini bilgilerini geliştirip zenginleştirerek İslamiyet'i yaşamasını temenni ediyoruz. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürmeyi nasip etsin." dedi.

Ailesinin Müslüman olması için kendisine baskı yapmadığını anlatan Rana ise şunları kaydetti:

"Annem biz Türkiye'ye geldikten sonra Müslüman oldu. Dedem de sonradan Müslüman olmuştu. Onu hep Kur'an okurken görüyordum. Ama dedem hiçbir zaman bana Müslüman olmam için baskı yapmadı. Dedemin Kur'an-ı Kerim'i okuyuşunu her gördüğümde İslam'ı merak etmeye başladım. Her geçen gün merakım arttı. İslamiyet'i daha da çok araştırdım ve Müslüman olmaya karar verdim. Bugün kelimeişehadet getirirken çok ferahladım."

Demirtaş, tören sonrasında Rana Gasanova'ya, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılan Rusça dini eserler hediye etti.

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Gürcistanlı üniversite öğrencisi Müslüman oldu Gürcistanlı üniversite öğrencisi Müslüman oldu

Dumlupınar, Gürcistan, Müslüman, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da Gürcistanlı öğrenci Müslüman oldu - Son Dakika


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