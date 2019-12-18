Kütahya'da 'Güven masası' uygulaması - Son Dakika
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Kütahya'da 'Güven masası' uygulaması

6 saat önce

'Güven masası' uygulaması, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda da başlatıldı.

Kütahya'da 'Güven masası' uygulaması, System.String[]

'Güven masası' uygulaması, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'nda da başlatıldı.


Vatandaşların güler yüzle karşılanıp taleplerinin hızlı şekilde yerine getirilmesi için başlatılan uygulama kapsamında ilk olarak Merkez İlçe Jandarma Karakolu'nda oluşturulan masada, kadın astsubaylar görev yapıyor.


Jandarma karakoluna gelenler ilgili personelce karşılanıp sorun ve talepleri dinlenerek kayıt defterine not alınıyor.


Karakoldaki ilk temas noktası haline gelen 'Güven masası'nda personel, ayrıca jandarmanın görev alanına girmeyen, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiren iş ve işlemler konusunda vatandaşları yasal mevzuat çerçevesinde bilgilendiriyor.


Uygulamanın ileride il genelindeki tüm jandarma karakollarında hayata geçirileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Jandarma, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:54 Kaynak: İHA
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