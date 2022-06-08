Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kütahya'da, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama merasimi düzenlendi.

Hac kafilesinin hareketi öncesi, Ziraat Mahallesi'ndeki uğurlama törenine 177 hacı adayının yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan Müftü Vekili Tahsin Ekim, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

Kütahya'dan bu yıl 530 hacı adayının kutsal topraklara giderek hac farizasını yerine getireceğini dile getiren Ekim, şunları kaydetti:

"Büyük bir heyecan içindeyiz. İki senelik bir aradan sonra inşallah bugün Kütahya'mızdan ilk hacı adayı kafilemizi uğurluyoruz. Hacca gitmek büyük bir hasret. Hacca gitmek, hacı olabilmek ve aynı zamanda hacı kalabilmek çok önemli. Hacca gitmek İslam'ın beş şartından biri. Mevlam bu ibadeti güzel bir şekilde yerine getirebilmeyi hepimize nasip etsin."

Hacı adayları arasında bulunan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse ise, 2009 yılından bu yana hacca gitmek için beklediğini ve bu yıl nasip olduğunu belirtti.

Törende, uzun yıllardır hac farizasını bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

Kütahya'da bulunan Zafer Bölgesel Havalimanından uçakla Mekke'ye gidecek hacı adayları törenin ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.