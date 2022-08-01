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Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu 5'nci kilometresindeki Bölcek yol ayrımında meydana geldi. Osman Karakadı kullandığı 43 SK 937 plakalı hafif ticari araçla, yolun karşısına geçtiği sırada Mustafa Barlas yönetimindeki GGAB 1907 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan Emine Karakadı, Ali Osman Karakadı ve Erdal Öncü yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Emine Karakadı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika

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