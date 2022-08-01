HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika
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HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI

01.08.2022 22:15

KÜTAHYA'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu 5'nci kilometresindeki Bölcek yol ayrımında meydana geldi. Osman Karakadı kullandığı 43 SK 937 plakalı hafif ticari araçla, yolun karşısına geçtiği sırada Mustafa Barlas yönetimindeki GGAB 1907 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan Emine Karakadı, Ali Osman Karakadı ve Erdal Öncü yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Emine Karakadı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü Kütahya'da orman yangını Kütahya'da orman yangını
Kaynak: DHA

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika
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