KÜTAHYA'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı karayolu 5'nci kilometresindeki Bölcek yol ayrımında meydana geldi. Osman Karakadı kullandığı 43 SK 937 plakalı hafif ticari araçla, yolun karşısına geçtiği sırada Mustafa Barlas yönetimindeki GGAB 1907 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan Emine Karakadı, Ali Osman Karakadı ve Erdal Öncü yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Emine Karakadı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › HAFİF TİCARİ ARAÇLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI 1'İ AĞIR 3 YARALI - Son Dakika