Üye Girişi
Kütahya'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi - Son Dakika

Kütahya'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi

22.12.2021 17:24
Kütahya'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 36 kız öğrenci icazet merasiminde belgelerini aldı.

Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 36 kız öğrenci icazet merasiminde belgelerini aldı.

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Fuatpaşa, Bölcek, Hesna Köksal ve Parmakören Kız Kur'an kursları ile hafızlık proje okulları Şule Mete Tetik ve Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Dumlupınar Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Kur'an talebelerinin Kur'an'ı ezberleyerek çok önemli bir işi başardıklarını söyledi.

İcazet merasiminin öğrenciler hayatları için bir mihenk taşı olacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hafız olan, bunu başarabilen dimağlar birçok şeyi de başarır. Memleketimizin onlara ihtiyacı var. Öğrencilerimiz gelecekte hem hafızlıkları hem de diğer eğitimleri ile ülkemize çok büyük katkılar sunacaklardır. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile İl Müftülüğümüzün ortak gerçekleştirdiği bu proje, bir taraftan hafızlık eğitimini alan diğer yandan da örgün eğitimlerine devam eden gençlerimizin olması kurumların işbirliğinin ülkemizde ne kadar başarılı ve önemli olduğunun bir göstergesi."

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Belgin Konarılı da hafızlık icazet merasimlerinin dünyanın en huzurlu ve mutluluk verici manzarası olduğunu dile getirdi.

Eskiden kız hafızların sayıca erkeklerden daha az yetiştiğini aktaran Konarılı, "Eskiden bir ilde 5-10 kız hafız, bunun yanında 100 erkek hafız yetiştiriliyordu. Bazı dönemler ise 50 kız hafız, 2 erkek hafız yetiştirdik. Şimdi görüyoruz ki neredeyse erkek ve kız hafızlar başa baş gidiyorlar. Elhamdülillah Müslüman, dindar ve eğitime önem veren Kur'an toplumunun göstergesidir." diye konuştu.

Törende Belediye Başkanı Alim Işık, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de birer konuşma yaparak hafız öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere icazet belgelerinin takdim edilmesinin ardından Ayasofya Camisi Baş İmamı Ferruh Muştuer ile Fatih Camisi Baş imamı Metin Çakar Kur'an ziyafeti sundu.

Akşemseddin, Dumlupınar, İmam Hatip, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR
500
Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu         
17:20
Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde         
17:11
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11

Son Dakika Haberleri
17:20 Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu
17:18 Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat
17:11 Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde
16:52 İngiliz bilim insanları "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı! İşte 2022 için korkunç tahminler
16:44 Son Dakika: Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak Katar'daki Süper Kupa Finali'ni Halil Umut Meler yönetecek
16:31 Ali Babacan: Merkez Bankası'na nas var, Hazine'ye nas yok mu?
16:29 Kazıyı yapan bilim insanları önce kuşa benzetti ama gerçek bambaşka çıktı! Yumurtadan çıkarken donup kalmış
16:29 Çin'de 66 milyon yıllık dinozor embriyosu bulundu!
16:15 Şeytan lakaplı Rolf Buchholz 481 piercing'in özel hayatına etkisini anlattı: Hiç sorun olmuyor
16:09 Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 17:31:30. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement