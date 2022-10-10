KÜTAHYA'DA HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

10.10.2022 17:17

KÜTAHYA'da haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olan 10 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da haklarında arama ve kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olan 10 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için il genelinde operasyon düzenledi. Önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda aralarında hırsızlık, yağma, yaralama, tehdit ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yakalama ve arama kararı bulunan şüpheliler T.K., A.G., H.E.A., A.K., A.A., İ.K., A.D., Y.B., H.İ.M. ile T.D. yakalandı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelilerin soruşturmalarının sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: KÜTAHYA'DA HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
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