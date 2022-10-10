Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için il genelinde operasyon düzenledi. Önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda aralarında hırsızlık, yağma, yaralama, tehdit ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yakalama ve arama kararı bulunan şüpheliler T.K., A.G., H.E.A., A.K., A.A., İ.K., A.D., Y.B., H.İ.M. ile T.D. yakalandı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelilerin soruşturmalarının sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KÜTAHYA'DA HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLAN 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

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