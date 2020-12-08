Kütahya'da "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı" projesi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında, "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı" projesine dahil işletmelerde gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi teknik personelleri tarafından 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında, "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı" projesine dahil ildeki tüm işletmelerde gerekli kontroller gerçekleştirildi. - KÜTAHYA