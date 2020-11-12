Kütahya'da 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı' projesi
12.11.2020 12:15
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı' projelerine dahil işletmelerde, gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği bildirildi.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında, Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı' projelerine dahil işletmelerde, gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi Teknik Personel tarafından 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri kapsamında, 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı' projelerine dahil merkez köylerde bulunan işletmelerde, gerekli kontrollerin gerçekleştirildiği belirtildi. - KÜTAHYA
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