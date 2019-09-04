Son Dakika Haberleri: Kütahya'da "Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri
Son Dakika Sağlık Haber

Kütahya'da "Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri

3 saat önce

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla caddede stant açarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Kütahya'da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, "Halk Sağlığı Haftası" dolayısıyla caddede stant açarak vatandaşları bilgilendiriyor.


Cumhuriyet Caddesi'nde açılan stantlarda vatandaşları bilgilendirip broşür dağıtan görevliler, bazı kişilerin şeker, yağ ve tansiyon ölçümlerini gerçekleştirdi.


İl Sağlık Müdürü İsmail Zehir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığınca her yıl 3-9 Eylül tarihinin "Halk Sağlığı Haftası" olarak belirlendiğini hatırlattı.


Hafta dolayısıyla Kütahya'da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Zehir, şunları kaydetti:

"Bu etkinliklerde amaç, halkımızın sağlık konusunda daha fazla bilinçlendirmek, hastalanmadan sağlığını korumasını sağlamak. Peygamber Efendimizin de dediği gibi hastalanmadan önce sağlığımızın kıymetini bilmemiz lazım. Bunu sağlamak için de obezite ile ilgili mücadele vermemiz lazım. Diyetisyenler aracılığıyla sağlıklı beslenmeye dikkat etmemiz lazım. Halkımızın daha sağlıklı olması için hastalanmadan önce bizim Toplum Sağlık Merkezlerine, Sağlıklı Hayat Merkezlerine giderek obeziteyle ilgili tütün alışkanlıklarıyla ilgili hareket etme ile ilgili bilgi almalarını tavsiye ediyoruz."

İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi, Kütahya, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırklareli'de son 3 günde 250 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
500 kilo altın olduğu söylenen yerden dev kaya parçası çıktı Muratlıspor, av köpeği karşılığında transfer yaptı Sivrisineklerin ısırdığı vatandaş, yaraları sebebiyle evinden çıkamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:09:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da "Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]