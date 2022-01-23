Yalova'da engelli ve hamile kamu personeline 1 gün idari izin - Son Dakika

YALOVA Valiliği, kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarından çalışan engelli ve hamile personellerin 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Yalova'da belli aralıklarla devam eden kar yağışının il genelinde etkisini devam ettireceğinden, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlilerine 24 Ocak 2022 Pazartesi günü idari izin verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.