Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü - Son Dakika

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Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü
28 dakika önce
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, binmeye çalıştığı hareket halindeki traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, binmeye çalıştığı hareket halindeki traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kurtdere köyünde Hamit A'nın kullandığı 43 ABK 858 plakalı kum yüklü traktöre binmeye çalışan Mehmet Aslan (30), dengesini kaybederek düştü.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan 3 çocuk babası Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:22 Kaynak: AA
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