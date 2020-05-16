Kütahya'da Hasanlar köyüne koronavirüs karantinası - Son Dakika

Kütahya'da Hasanlar köyüne koronavirüs karantinası

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyü, görülen Covid-19 pozitif vakalar üzerine 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar köyünde covid-19 testi çıkan vakalar görülmesi üzerine karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, vakalarla ilgili olarak bireysel izolasyonun yetersiz kalacağı için karantina uygulamasına karar verildiğini belirterek, 'Hasanlar köyü koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşım, yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00'den, 30 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00'e kadar 14 gün süreyle karantinaya uygulaması başlatıldı' denildi. Karantina kararının ardından köy Jandarma Komutanlığı ekiplerinde demir bariyerler konularak giriş çıkışlara kapatıldı. Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının ise Hisarcık Kaymakamlığı'nca koordine edilen Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı ifade edildi. Jandarma ekiplerinin, karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.