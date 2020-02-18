Kütahya'da hastalara müzik ziyafeti - Son Dakika
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Kütahya'da hastalara müzik ziyafeti

7 saat önce

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde, tedavi gören hastalara Türk halk müziği konseri verildi.

Kütahya'da hastalara müzik ziyafeti, System.String[]

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde, tedavi gören hastalara Türk halk müziği konseri verildi.

KSBÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca hastanede organize edilen moral gecesinde, Tavşanlı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı.

Yoğun ilgi gösteren müzik ziyafetinde, bölgenin farklı türküleri seslendirildi.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik de konseri izledi.

Kavuncu, farkındalık olması açısından böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:04 Kaynak: AA
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