Kütahya'da

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, normalleşme süreciyle hastanedeki yoğunluğun yeniden artmaya başladığını, vatandaşların randevusuz hastaneye gelmemeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Özatik, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin acil ve randevulu olan hastalara hizmet verdiğini söyledi.

Başhekim Özatik, şunları kaydetti:

"1 Haziran itibariyle alınan yeni kararlar gereğince pek çok alanda serbestleşme meydana geldi. Dolayısıyla hastanemizde bazı alanlarda pandemi sürecinde uyguladığımız kısıtlamalarda da gevşeme oldu. Ancak henüz pandemi öncesinde yaptığımız hizmet sayısına ulaşmamız mümkün değildir. Sosyal mesafemizi koruyarak sağlık hizmeti sunabilmemiz için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevu sistemi üzerinden alınacak randevu ile müracaat eden hastalarımıza hizmet etmemiz gerekiyor. Bu nedenle lütfen hastaneye gelmeden önce randevunuzu alınız."

Vatandaşların randevularına en az 10 dakika önce gelmeleri gerektiğine de hatırlatan Özatik, "Daha erken ya da daha geç gelmeniz buradaki yoğunluğu artıracaktır. Polikliniklerdeki yığılma sonucunda sosyal mesafemizi korumamız mümkün olmayacaktır." dedi.

Özatik, hastanenin acil servisinin acil hastalar için 24 saat hizmet vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.