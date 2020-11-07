Kütahya'da Hatay'a destek için fidan dikildi - Son Dakika

Kütahya'da Hatay'a destek için fidan dikildi

07.11.2020 17:19
Kütahya'da Hatay'a destek için fidan dikildi, System.String[]

Kütahya 'da Hatay'da yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasına destek olmak amacıyla "Bugün fidan yarın nefes" sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Kütahya 'da Hatay'da yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmasına destek olmak amacıyla "Bugün fidan yarın nefes" sloganıyla fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Evliya Çelebi yerleşkesi Kızılbayır'da fidan dikim sahasında, üniversitenin her bir personeli adına 2 bin 53 adet fidan dikimi yapıldı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yüreğini yakan Hatay'daki orman yangınlarının ardından farkındalık oluşturmak adına fidan dikmeye karar verdiklerini belirtti.

Ormanların, milletin solunum cihazı hükmünde olduğu bilinciyle hareket ettiklerini de aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Hain terör örgütü milletimizin önünde hep çelme olmuştur. Hatay'daki orman yangınlarıyla da hainliklerini bir kez daha ortaya koydular. Biz üniversite olarak, PKK'nın bu hain eylemine karşı bir tepki göstermek adına bu etkinliğimizi düzenledik. Üniversitemizde bulunan her bir personelimiz adına 2 bin 53 fidanı buraya dikiyoruz. Bizim insanımız bitkiyi, ağacı Allah'ın sanat eseri olarak görür. Bu konudaki çalışmamıza bu hassasiyetle yaklaşıyoruz."

Etkinliğe, Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili İlyas Bahar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, bazı daire müdürleri, akademisyenler ile üniversite personeli katıldı.

Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi, Kütahya, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da Hatay'a destek için fidan dikildi - Son Dakika


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