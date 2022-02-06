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Kütahya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Kütahya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi

06.02.2022 14:36
Kütahya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi

Kütahya'da geçen yaz arazi yangınına müdahale ederken yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra yaşamını yitiren itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi (35) son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'da geçen yaz arazi yangınına müdahale ederken yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 6 ay sonra yaşamını yitiren itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi (35) son yolculuğuna uğurlandı.

Tetikişçi için Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damıcı, genç bir mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını belirtti.

Tetikişçi'nin örnek bir şekilde görev yaptığını dile getiren Damcı, "Cengizhan kardeşimiz görevini severek yapan ve aidiyet duygusuyla hareket eden biriydi. Onun vefatı bizleri derinden üzmüştür. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarını başsağlığı diliyorum." dedi.

Buradaki törenin ardından Tetikişçi'nin cenazesi, sürücüsü olduğu itfaiye aracı ile Ulu Cami'ye getirildi.

Tetikişçi için düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, daire amirleri, çevre illerden itfaiyeciler, mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

İtfaiye erinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Sultanbağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cengizhan Tetikişçi, 31 Temmuz 2021'de Ağaçköy Mahallesi'nde çıkan arazi yangınına müdahale sırasında itfaiye aracının üstünden düşerek yaralanmış, tedavi gördüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün vefat etmişti.

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Kütahya Belediyesi, Kütahya, İtfaiye, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da hayatını kaybeden itfaiye erinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


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