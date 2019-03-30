Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Hayır Çarşısı

Kütahya'da Hayır Çarşısı

1 saat önce

Kütahya'da Hayr Çarşısı, Sera AVM'de törenle açıldı.

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Kütahya'da Hayr Çarşısı, Sera AVM'de törenle açıldı. Kütahyalılar Derneği'nin 'Bağımlı olma özgür ol' projesine destek amacıyla açılan Hayır Çarşısı Mağazası'nın açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Kütahyalılar Derneği ve Kütahya Kent Konseyi Sanat Merkezi sanatcılarının yaptığı eserlerin aynı zamanda Kütahyalı ev hanımlarının evlerinde üretikleri el emekleri sergilendi.

Mağazanın açılış törenine AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu, DPÜ Rektörü Prof. Dr .Remzi Gören, Kütahya Kent Konseyi ve Kütahyalılar Derneği Başkanı Zekeriya Dağcı, MHP Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık, Kent Konseyi Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu, Kent Konseyi Yardımlaşma Bölüm Başkanı Aynur Kinkav ve bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

Kütahyalılar Derneği Başkanı Zekeriya Dağcı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi yetişmeleri ve ülkemizi daha ileriye taşımaları için elimizden gelen tüm gayreti göstermeliyiz" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

AK Parti, Kent Konseyi, Kütahya, Güncel
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