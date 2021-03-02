Kütahya'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Adaköy'de yaşayan Ömer Cengiz'in ağılındaki 23 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.
JASAT'a bağlı dedektifler yaptıkları çalışmada, çalınan hayvanları aynı köydeki F.Ş'nin ağılında buldu.
Çalınan hayvanlar sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri öne sürülen F.Ş. ile 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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