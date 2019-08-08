Son Dakika Haberleri: Kütahya'da hayvan pazarları ve kesim yerleri denetleniyor
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Kütahya'da hayvan pazarları ve kesim yerleri denetleniyor

2 saat önce

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları ve kesim yerlerinin denetlendiği bildirildi.

Kütahya'da hayvan pazarları ve kesim yerleri denetleniyor, System.String[]
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarları ve kesim yerlerinin denetlendiği bildirildi.

Kurban Bayramı öncesi halkın sağlığının korunması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri; Yapılan çalışmalarda hayvan pazarları ve kesim yerleri denetlenerek kurban kesiminde dikkat edilecek hususlar hakkında bilgilendirici afiş ve brandalar asılmaktadır. Bunun yanında çeşitli yerlerde halka dağıtılan broşürler ile bayramda yaralanmalar konusunda dikkatli olunması, kesik veya yaralanma durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kurumuna başvurulması gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışmalar ile vatandaşlar bayramda etin uygun koşullarda saklanması ve bilinçli tüketimi hakkında bilgilendirilerek özellikle kist hidatik hakkında uyarılmaktadır" dediler. - KÜTAHYA
İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:43 Kaynak: İHA
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