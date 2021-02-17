Kütahya'da, hayvanlarda çiçek hastalığı çıktı: 1 ilçe, 8 köy koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi

KÜTAHYA'nın Emet ilçesi Doğanlar köyünde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı tespit edilmesi üzerine, bulaşma riskine karşı 10 kilometre uzaklıktaki Hisarcık ilçesi ile 8 köy koruma ve gözetim bölgesi ilan edildi.

Emet İlçesi Doğanlar köyünde küçükbaş havyanlarda çiçek hastalığı tespit edildi. Hisarcık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bulaşma riskine karşı Hisarcık ilçe merkezi ile 8 köyü koruma ve gözetim bölgesi ilan etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Emet ilçesi Doğanlar köyünde küçükbaş hayvanlarda çiçek hastalığı çıkmış olup, hastalığın 10 kilometre yarıçapında bulaşma riski olduğundan, Hisarcık merkez ile Beyköy, Aşağı Yoncaağaç,Yukarı Yoncaağaç, Kutluhallar, Yenipınar, Karaağıl, Güldüren ve Hasanlar köyleri koruma ve gözetim bölgesi ilan edilmiştir. Belirtilen köylerde hastalık sönüşüne kadar hayvan alım, satım işlemi yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında 15 bin 303 TL para cezası uygulanacaktır. İlçemizde koyun keçi çiçek hastalığı görüldüğü takdirde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekmektedir" denildi.