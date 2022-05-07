KÜTAHYA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

07.05.2022 15:01

KÜTAHYA'da jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollarda oluşabilecek yoğunluğu ve sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını helikopterle havadan denetledi.

KÜTAHYA'da jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yollarda oluşabilecek yoğunluğu ve sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını helikopterle havadan denetledi.

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky helikopterle havadan denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yapılan denetimlerde sürücülerin kurallara uyup uymadıkları, Kütahya-Afyonkarahisar, Kütahya-Gediz kara yolları ile kent merkezindeki kavşaklarda oluşabilecek trafik yoğunluğu helikopterle havadan denetlendi. Denetimde Vali Yardımcısı Mustafa Güney'e İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Fatih Çakırtaş, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kadir Aslan eşlik etti.

Denetimlerde 410 aracın kontrol edildiğini belirten Vali Yardımcısı Güney, 'Trafik şube müdürlüklerimizin kontrolünde 6 noktada trafik denetimleri yapıldı. Yaklaşık 410 araç kontrol edildi. Şu anda gördüğümüz kadarıyla trafikte bir sıkışıklık yok ve yollarımız açık. Bu memnuniyet verici bir durum. İnşallah yarını da atlattıktan sonra bayram tatilinde vatandaşlarımız kazasız belasız evlerine dönmüş olacak" dedi.

KÜTAHYA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
KÜTAHYA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
KÜTAHYA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
KÜTAHYA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
KÜTAHYA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
KÜTAHYA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
KÜTAHYA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
KÜTAHYA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ - Son Dakika


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