Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü

Kütahya'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü

38 dakika önce

Kütahya'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı iş makinasının sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü, System.String[]
Kütahya'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı iş makinasının sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir-Kütahya seferini yapan yolcu treni, Demirciören köyü yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, İbrahim Atalay'ın kullandığı iş makinesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Atalay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:33 Kaynak: AA

Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



7 Yıl Boyunca Karısına İşkence Yapan Vicdansız Koca Kan Dondurdu: Seni Yavaş Yavaş Öldüreceğim Alanyaspor, Steven Caulker'i Renklerine Bağladı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:11:07. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]