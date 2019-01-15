Kütahya'da Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Ölü
38 dakika önce
Kütahya'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı iş makinasının sürücüsü hayatını kaybetti.
Kütahya
'da, hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı iş makinasının sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir-Kütahya seferini yapan yolcu treni, Demirciören köyü yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, İbrahim Atalay
'ın kullandığı iş makinesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Atalay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:33 Kaynak: AA
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