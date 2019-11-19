Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Hilal Kart'tan yararlananların sayısı 5 bin 632'ye ulaştı
Son Dakika Güncel Kütahya'da Hilal Kart'tan yararlananların sayısı 5 bin 632'ye ulaştı - Son Dakika

Kütahya'da Hilal Kart'tan yararlananların sayısı 5 bin 632'ye ulaştı

7 saat önce

Kütahya Belediyesi'nin, dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla uygulamaya koyduğu Hilal Kart'tan yararlananların sayısının 5 bin 632'ye yükseldiği bildirildi.

Kütahya'da Hilal Kart'tan yararlananların sayısı 5 bin 632'ye ulaştı, System.String[]

Kütahya Belediyesi'nin, dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla uygulamaya koyduğu Hilal Kart'tan yararlananların sayısının 5 bin 632'ye yükseldiği bildirildi.


Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın Sosyal Sorumluluk Projeleri arasında yer alan Hilal Kart uygulaması ile Kütahya Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara maddi destek veriyor.


Ekonomik geliri yetersiz olan ve sosyal yardım yapılabilirlik kriterlerini taşıyan, mücavir alan içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabildiği Hilal Kart'ın içerisindeki bakiye, yardım yapılan ailenin hane sayısına göre değişiklik gösteriyor. Hilal Kart, pos makinası olan bütün bakkal, market, fatura ödeme noktası, kıyafet mağazası gibi işletmelerde geçerli olup, sağlığa zararlı tüketim maddeleri ve zücaciye alışverişlerinde kullanılamamakta.


Kütahya Belediyesi tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen Hilal Kart uygulaması ile bin 911 aileden toplam 5 bin 632 kişiye destek verildiği belirtildi. - KÜTAHYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:35 Kaynak: İHA
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