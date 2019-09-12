Kütahya'da 'Hilal kart' uygulaması başladı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın seçim vaatleri arasında yer alan 'Hilal kart' uygulaması başladı.



Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törende, ilk etapta 292 yardıma muhtaç aileye kartları Başkan Alim Işık tarafından teslim edildi. Hiç kimseyi birilerinin kapısına muhtaç etmeyeceklerini dile getiren Başkan Prof. Dr. Alim Işık, "Böyle bir sosyal sorumluluk projesinin kanatları olarak sizinle birlikte bugün burada buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde aziz Kütahyalı hemşerilerime bir vaadimiz vardı. Sosyal yardıma muhtaç ailelerimizin babası olacağız. Onların elinden tutacağız, onları insanca yaşayacak bir sistemle destekleyeceğiz demiştim. Bugün bunun ilk programını yapıyoruz. Şu anda bu programda 292 ailemize yaklaşık bin kişilik nüfus, Kütahya Belediyesi Hilal kart projesi ile ailelerin büyüklüğüne göre, gelir durumuna göre içine sosyal yardım kredisi yüklenmiş kartları dağıtacağız. Eskiden olduğu gibi; sizi birilerinin kapısına mecbur etmeyeceğiz. O kartı alacaksınız, ailenizin ihtiyacı olan ne ise; kendi mahallenizdeki bakkaldan bulduğunuzu oradan alacaksınız, oradaki gıda maddesi fazla geldiyse ucuz olan başka bir marketten veya o bakkaldan sizin aradığınız yoksa hangi markette aradığınız gıda maddesi veya diğer aile ihtiyaçları varsa gidip kredi kartı kullanır gibi Kütahya Belediyesi'nin size verdiği Hilal kartlarla alışverişinizi yapabileceksiniz. Annenizin ak sütü gibi helaldir, milletimizin hediyesidir" şeklinde konuştu.



"Gerçekten acil yardıma ihtiyacı olan ailelerimizi seçtik"



Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirdiklerini dile getiren Başkan Işık, "Şu ana kadar bine yakın ailemiz başvurmuş durumda. İnşallah bundan sonraki programlarımızda onları da aynı şekilde kucaklayacağız. Şu anda kart dağıtacağımız ailelerimiz öncelikle desteğe muhtaç olarak gördüğümüz ve arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler, araştırmalar sonucunda evlerinizi gördüler, sizleri gördüler, devletin resmi sayfalarından gerekli incelemeleri yaptılar ve sizi hiç tanımamamıza rağmen, sizler geldiniz başvurdunuz, hakkınız olan bu Hilal kartları helaliyle aldınız, helali hoş olsun, biz bundan çok mutluyuz. Sizlerden tek istirhamımız; mümkünse ailenizin acil ihtiyaçlarını bununla tasarruflu bir şekilde karşılamanızdan yanadır. Bu kartı alıp birkaç gün içinde harcamaktansa çocuklarınızın ihtiyacını uzun süre karşılayacak şekilde, evinizin ihtiyacını bir şekilde telafi edecek şekilde kullanmanızı istiyoruz. Kütahya Belediyesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin ve sizin gibi yardıma muhtaç ailelerin yanındadır. Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açıktır. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Hangi vatandaşımızın hangi işi olduğunda ilgili birimimizin kapısı size açık. Bu organizasyonu yapan, emeği geçen tüm belediye çalışanlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyor ve kutluyorum. Özellikle kadın ve aile müdürlüğümüz, bilgi işlem müdürlüğümüz, sosyal yardım müdürlüğümüz, bunlardan sorumlu belediye başkan yardımcılarım başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İşte belediyecilik budur. Sosyal belediyecilikte budur. Daha öncekileri eleştirmiyorum. 'Ben yardıma muhtaç olduğum halde Kütahya Belediyesinden yardım alamadım, ben daha zengin durumda olanlar aldı' sözleri artık yok. Bundan sonra bu olmayacak. Bu kartı alan tüm ailelerimiz birbirine yakın gelir düzeyine sahip. Sizden çok daha zengin bir insan yok içinizde. Sizin durumunuz neyse komşunuzun durumu da o. Gerçekten acil yardıma ihtiyacı olan ailelerimizi seçtik, bu 292 aileyi böyle belirledik. Bundan sonraki süreçlerde de aynı şekilde diğer ailelerimizi de yardım elimizi uzatmaya çalışacağız. Milletimizin katkısı, vergisi, devletimizin vergisi eğer yerine ulaşırsa biz daha çok mutlu olacağız. Yerine ulaşacağına inanıyoruz. Bu güzel ailelerimizde gördüğüm ilgi onu gösteriyor, demek ki isabetli bir çalışma yapmışız. Sizleri gerçekten doğru belirlemişiz" diye konuştu.



Hilal kart dağıtım törenine Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah damcı ve İlyas Bahar da hazır bulundu. - KÜTAHYA