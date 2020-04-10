Kütahya'da hırsızlık iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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Kütahya'da hırsızlık iddiasıyla 3 kişi yakalandı
6 saat önce
Kütahya'da demir yolu hattından topraklama cihazları çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'da demir yolu hattından topraklama cihazları çaldıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Kent merkezi ile Yoncalı köyü arasındaki demir yolu hattından topraklama cihazlarının çalınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereköy mevkisinde hırsızlık yapılacağı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda M.Ç, O.B. ve H.K. suç üstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:46 Kaynak: AA
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