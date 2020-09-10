Kütahya'da hırsızlık şüphelisi iki kadından biri tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kadından biri tutuklandı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Binadaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, kadın olduğu belirlenen iki şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliklerini belirledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yeliz Ö. (27) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli G.Ç. (35) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.