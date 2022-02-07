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Kütahya'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

07.02.2022 16:01
Kütahya'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı

Kütahya'da inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da inşaattan malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yoncalı Mahallesi'ndeki bir inşaattan 300 kilogram demir ile 55 kolon kelepçesi çalındığı bilgisi üzerine Yoncalı Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi harekete geçti.

Çalınan malzemelerin Tavşanlı ilçesindeki bir hurdacıya satıldığını belirleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin kimliklerini de belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan E.K, A.U. ve E.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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Jandarma, Kütahya, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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