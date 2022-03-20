Kütahya'da hırsızlık zanlısı iki kadın tutuklandı - Son Dakika

Kütahya'da hırsızlık zanlısı iki kadın tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da ziynet eşyası çalan ve polis tarafından yakalanan iki kadın tutuklanarak cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evden 1 adet altın yüzük çaldıkları, yine aynı mahallede ikinci adresteki ikametten 1 adet bilezik, 1 çift küpe, 2 adet üzerlerinde çeyrek altın bulunan bileklik ve 2 adet uçlarında bronş bulunan altın zincir çaldıkları iddia edilen A.C. ve N.C. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardandan adliyeye sevk edilen N.C. ve A.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.