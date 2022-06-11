Kütahya'da hortum paniği: 80'e yakın ağaç devrildi - Son Dakika
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Kütahya'da hortum paniği: 80'e yakın ağaç devrildi

11.06.2022 22:18
Kütahya'da hortum paniği: 80'e yakın ağaç devrildi

Kütahya merkeze bağlı Lütfiye köyünde sağanak yağmur öncesinde oluşan hortum korkulu anlar yaşattı.

Kütahya merkeze bağlı Lütfiye köyünde sağanak yağmur öncesinde oluşan hortum korkulu anlar yaşattı. Hortum nedeniyle 80'e yakın çam ağacı kökünden devrildi.

Piknik alanı olarak kullanılan Yumaklı Deresi mevkiinde oluşan yaklaşık 1,5 dakika süren hortum 80'e yakın çam ağacını devirdi. Hortum 300 metrekarelik alanda etkili olurken, köy muhtarı Rasim Altıntaş, ağaçların bazıları kökünden söküldüğünü büyük maddi hasar oluştuğunu belirtti. Altıntaş, hortum sonrası köyde elektrik hatlarının da hasar gördüğünü ve köye elektrik verilemediğini ifade etti. Yaralanma ve can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Altıntaş, devrilen çamlarla ilgili Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine durumu bildirdiğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da hortum paniği: 80'e yakın ağaç devrildi - Son Dakika

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