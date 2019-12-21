Kütahya'da Hz. Mevlana'yı anma programı - Son Dakika
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Kütahya'da Hz. Mevlana'yı anma programı

6 saat önce

Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746. yılında Kütahya'da anıldı.

Kütahya'da Hz. Mevlana'yı anma programı, System.String[]

Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746. yılında Kütahya'da anıldı.


Kütahya Belediyesi ile Kütahya Mevlana Araştırmaları Kültür Sanat Derneği (KÜMAKSAD) tarafından düzenlenen "Vuslatının 746. Yılında Hz. Mevlana'yı Anma Programı" Hezar Dinari Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


Anma programına; Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KÜMAKSAD Başkanı Rıza Tekin Uğurel, STK temsilcileri, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Programa konuşmacı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara katıldı. Kara, Hz. Mevlana Bize Ne Anlatıyor?" konulu sohbetinde Hz. Mevlana'nın hayat felsefesi hakkında bilgiler verdi.


Kara, "Büyükleri anmak değil anlamak bize bir şeyler kazandırır" dedi. - KÜTAHYA

Mevlana Celaleddin Rumi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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