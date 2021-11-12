Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımı - Son Dakika

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin kışa hazırlıklı girmelerini sağlamak için çalışma yaptıklarını ve belirledikleri ailelere kömür yardımında bulunduklarını bildirdi.

Yapılan çalışmaları hayırseverlerin destekleriyle yaptıklarını dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:

"Dernek yöneticilerimiz ve gönüllülerimiz, kış günlerinde evlerinde yakacak kömürü bulunmayan ihtiyaç sahibi bir kısmı mülteci olan ailelerimizin tespitini daha önceden yapmıştı. Şimdi de dernek gönüllüsü arkadaşlarımız, il merkezinde yaklaşık 60 ailemize kömürlerin dağıtımını gerçekleştiriyor. Hem kömür dağıtımını yapan kardeşlerimizden hem de yardımları bize ulaştıran hayırseverlerimizden Allah razı olsun."

Yenipazar, hayırseverlerin derneğe yaptığı bağışları en doğru yere ulaştırmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.