Üye Girişi
Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımı - Son Dakika

Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımı

12.11.2021 11:59
Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımı

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımında bulundu.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımında bulundu.

Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin kışa hazırlıklı girmelerini sağlamak için çalışma yaptıklarını ve belirledikleri ailelere kömür yardımında bulunduklarını bildirdi.

Yapılan çalışmaları hayırseverlerin destekleriyle yaptıklarını dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:

"Dernek yöneticilerimiz ve gönüllülerimiz, kış günlerinde evlerinde yakacak kömürü bulunmayan ihtiyaç sahibi bir kısmı mülteci olan ailelerimizin tespitini daha önceden yapmıştı. Şimdi de dernek gönüllüsü arkadaşlarımız, il merkezinde yaklaşık 60 ailemize kömürlerin dağıtımını gerçekleştiriyor. Hem kömür dağıtımını yapan kardeşlerimizden hem de yardımları bize ulaştıran hayırseverlerimizden Allah razı olsun."

Yenipazar, hayırseverlerin derneğe yaptığı bağışları en doğru yere ulaştırmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımı
Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımı
Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımı

MUSTAFA YENİPAZAR, Kütahya, Kömür, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama 12:03 Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Ali Koç'un 12:02 Ali Koç'un "Fenerbahçe'ye odaklan" diye uyardığı Mesut'tan manidar Cuma paylaşımı Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri 11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı 11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak 10:47 Akaryakıt kaçakçılığına karşı düzenleme! 2022'de kamera kayıtlarının saklanması zorunlu olacak
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor 10:34 Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti 10:18 Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti

Son Dakika Haberleri
11:49 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş
11:44 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:44 Basketbol maçında rakibin attığı kasti yumrukla beyin sarsıntısı geçirdi
11:41 Son Dakika! dolar 9,98'le tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
11:40 Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler
11:28 Kardeşlerim dizisinin oyuncusu Gözde Türker, Funda İlhan'ın kızı çıktı
11:23 TOGG, yeni modeli C segment sedanla ilgili çalışmalara başladı
11:09 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir
11:09 Stefan Kuntz, imha planını futbolcularla paylaştı
11:07 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
"Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt         
12:04
Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi Ayaklarına taş bağlanıp kanala atılan gencin kimliği tespit edildi         
12:02
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler Szalai için Fenerbahçe'ye resmi ilgi mektubu gönderdiler         
11:41
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı Haluk Levent, Tüdanya'ya yardım eli uzattı         
10:22
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı Koca, çocuklarının gözü önünde eşini arabayla duvara sıkıştırdı         
08:43
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim         
16:11
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 12:08:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahibi 60 aileye kömür yardımı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement