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Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı

6 saat önce

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımında bulundu.

Kütahya'da İHH'dan ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı, System.String[]

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımında bulundu.


Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımında bulunduklarını bildirdi.

Yenipazar, şunları kaydetti:

"Kış günlerinde evlerinde yakacak kömürü bulunmayan ihtiyaç sahibi bir kısmı mülteci olan ailelerimizin tespitini daha önceden arkadaşlarımız yapmıştı. Şimdi de Genç İHH Çalışan Gençlik Birimimiz, il merkezinde yaklaşık 50 ailemize kömürlerin dağıtımını gerçekleştiriyor. Hem kömür dağıtımını yapan kardeşlerimizden hem de yardımları bize ulaştıran hayırseverlerimizden Allah razı olsun."

Yenipazar, Kütahya, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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