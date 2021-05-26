Kütahya'da iki araçta ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da polis ekipleri tarafından iki araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait fişekler ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda A.E.K. (28) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet fişek, yine Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde H.A.G. (32) isimli şahsa ait araçta ise 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 adet şarjör, 37 adet fişek ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. - KÜTAHYA