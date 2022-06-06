Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

06.06.2022 00:09

Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

KÜTAHYA - Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kış Sokak üzerinde yaklaşık 70-80 kişilik iki ayrı grup arasında kavga çıktı. Kalabalık iki grup arasındaki kavgada taraflar dakikalarca birbirine sert müdahalede bulundu. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibini gören kalabalık kısa sürede ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olayda 2 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgi soruşturma başlattı.

Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü
Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü

YORUMLAR
500
Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü Ümraniye'de çarpışan iki otomobil park halindeki araçlara çarptı, ortalık savaş alanına döndü İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 ABD'de korkunç silahlı saldırı! Kalabalığın üzerine kurşun yağdırıldı: 3 ölü, 11 yaralı
20:53 Burak Elmas, röportaj yapıp Fatih Terim'in kendisine yolladığı mesajı açıkladı!
20:22 Oyuncu İlker Kurt, 49 yaşında yaşamını yitirdi
20:03 Galatasaray stadının ismi değişecek! Yeni adı taraftarların beğenisini toplayacak
20:01 Sevinç görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Bakan Koca'dan 4 kardeşi mutlu edecek paylaşım
19:37 Erdoğan'ın Kızılcahamam kampındaki seçim talimatı ortaya çıktı: İlk defa oy verecek 6 milyon gence ulaşın
18:50 Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 00:34:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement