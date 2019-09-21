Kütahya'da iki katlı ev yanarak kül oldu

KÜTAHYA'da iki katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi.Yangın, akşam saatlerinde Sultanbağı Mahallesi Hüseyin Dede sokak üzerindeki Filiz Obut'a ait iki katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark edenler durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Evlerinde yangın çıktığını duyarak olay yerine gelen Filiz Obut ve çocukları sinir krizi geçirdi. Yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.