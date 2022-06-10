Kütahya'da iki kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir araçta ve iki şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesi Gaybiefendi Caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda, B.F. (48) isimli şahsın sevk ve idaresindeki İ.K. (33) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 1.11 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA