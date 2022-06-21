Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı

21.06.2022 09:28
Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı

Kütahya'da polis ekiplerince 2 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince 2 şüphelinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Okmeydanı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, O.Ö. (22) isimli şahsa ait 3.47 gram bonzai, H.H.A. (25) isimli şahsa ait 1,82 gram metamfetamin ve 0,81 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da iki kişinin üzerinde uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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