Kütahya'da iki mahallede karantina uygulaması başlatıldı - Son Dakika

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ile bazı sokaklar karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezinde bazı bölgelerde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle bireysel izolasyon yeterli olmayacağı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 12 Mayıs saat 24.00 ile 26 Mayıs saat 24.00 arasında Perli Mahallesi'nin tamamı, Gaybiefendi Mahallesi'nin Uğur, Kanal, Kızılırmak ve Seyhan sokakları karantinaya alınmıştır. Pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine, mahallelerde ikamet eden vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanmasına, karantinadaki mahalle ve sokaklardaki kamu binaları ile özel sektör işletmesi bakkal, market, pastane, fırın ve alışveriş yerlerinin açık tutulmasına, belgelemek kaydıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışan kişilerin istisna kapsamında değerlendirilmesine, fabrika, atölye, kapalı ofis gibi çalışan iş yerlerinde çalışanların istisna kapsamı dışında tutulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."