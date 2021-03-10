Kütahya'da iki mahalleye yağmur suyu hattı - Son Dakika

Kütahya'da iki mahalleye yağmur suyu hattı
10.03.2021 07:41
Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından planlanan program dahilinde, Osmangazi-Ziraat Mahallesi arası 2 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.
Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından planlanan program dahilinde, Osmangazi-Ziraat Mahallesi arası 2 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına başladı.
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Osmangazi İZKA Evleri önünden başlayan, Ziraat Mahallesi Çeçen Caddesine kadar olan 2 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını başlattı. Yapılan çalışmalarda 600 metrelik kısımda 800'lük, 600 metrelik kısmına 600'lük ve 200 metrelik kısmı ise 300'lük borular döşenecek. Yapılan planlamalara göre, Osmangazi-Ziraat Mahallesi arasındaki yağmur suyu hattının tamamlanması bir ayda gerçekleşmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA
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