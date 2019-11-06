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Kütahya'da iki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teşekkür belgesi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in Teşekkür Belgesi verdiği en fazla üretim ve hizmet geliri sağlayan 20 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bulunuyor.

Kütahya'da iki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teşekkür belgesi, System.String[]

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in Teşekkür Belgesi verdiği en fazla üretim ve hizmet geliri sağlayan 20 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bulunuyor.


Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 2019'un 10 ayında en fazla üretim ve hizmet geliri sağlayan 20 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürüne teşekkür belgesi verdi.


Teşekkür belgesi alan 20 okul şöyle sıralandı; "Adana Seyhan Nezihe Yalvaç, Aksaray Uluırmak, Ankara Altındağ Zübeyde Hanım, Ankara Altındağ Yıldırım Beyazıt, Antalya Muratpaşa Falez, Antalya Kaş, Aydın Kuşadası Güvercinada, Balıkesir Ayvalık Cunda, Bolu İzzet Baysal Abant, Çanakkale Yenice, Hatay Dörtyol Recep Atakaş, Hatay Payas, Konya Ereğli TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan, Kütahya Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Kütahya Yoncalı, Mersin Tarsus, Samsun Atakum, Şanlıurfa Haliliye Urfa, Yalova Şaban Temuge ile Yozgat Fatih mesleki ve teknik Anadolu liseleri"


Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Türkiye'de en fazla üretim ve hizmet geliri sağlayan 20 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yer alan ve teşekkür belgesi verilen Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Özünlü'yü ve Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hakan Gölpınar'ı tebrik ederiz" denildi. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi, Kütahya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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