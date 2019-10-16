Son Dakika Haberleri: Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
Son Dakika Güncel Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen iki araçtan, 43 AAC 090 plakalı yolcu servisi ile 16 NEB 33 plakalı minibüs, Domaniç- İnegöl kara yolunun 4. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yolcu minibüsünün, İnegöl seferini yapmak üzere Domaniç'ten yola çıktığı öğrenildi.

Domaniç, Kütahya, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:16 Kaynak: AA
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