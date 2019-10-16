Son Dakika Haberleri: Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
Son Dakika Güncel Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

1 saat önce

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Hüseyin Küçük idaresindeki 43 AAC 090 plakalı yolcu minibüsü ile Enes Işık'ın kullandığı 16 NEB 33 plakalı minibüs, Domaniç- İnegöl kara yolunun 4. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Kazada, Işık yönetimindeki minibüste bulunan Hüseyin Erten (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler Küçük ve Işık dahil 15 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Erten'in cesedi ise Domaniç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yolcu minibüsünün, İnegöl'den yola çıktığı ve Domaniç'e geldiği öğrenildi.

Domaniç, Kütahya, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:00 Kaynak: AA
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