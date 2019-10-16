Kütahya'da iki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Yolcu minibüsünün, İnegöl'den yola çıktığı ve Domaniç'e geldiği öğrenildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Erten'in cesedi ise Domaniç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazada, Işık yönetimindeki minibüste bulunan Hüseyin Erten (22) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler Küçük ve Işık dahil 15 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Küçük idaresindeki 43 AAC 090 plakalı yolcu minibüsü ile Enes Işık'ın kullandığı 16 NEB 33 plakalı minibüs, Domaniç- İnegöl kara yolunun 4. kilometresinde çarpıştı.

Kütahya 'nın Domaniç ilçesinde, iki minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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