Son Dakika Haberleri: Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

21 dakika önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 otomobil, Tavşanlı- Harmancık kara yolunun 5. kilometresinde Fadıl Kanatlı'nın kullandığı 06 ZPB 06 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 16 K 8122 plakalı otomobildeki Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler Arslan ile Kanatlı ve aynı araçta bulunan Meliha Kanatlı, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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