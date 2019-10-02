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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

52 dakika önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet K. yönetimindeki 45 PT 030 plakalı otomobil, Hisarcık- Emet kara yolunun 6. kilometresindeki tali yoldan çıkan Mehmet Ş'nin kullandığı 43 PA 956 otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Esma Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Emet Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Ş'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hisarcık, Kütahya, Emet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:34 Kaynak: AA
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