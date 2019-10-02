Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kütahya 'nın Hisarcık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

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