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Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

03.02.2022 20:58
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kafa kaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin kafa kaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gediz- Uşak karayolu üzerindeki Jandarma Karakolu Kavşağı'nda meydana geldi. Muzaffer Demir yönetimindeki 26 PN 519 plakalı otomobil, Yuşa Tarık Koçer yönetimindeki 45 AFZ 358 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Cansel Demir, Muhsin Demirtaş, Mürşide Demirtaş, Ümit Ayaz ve Akın Alp Şahin yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler otomobillerde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Jandarma Karakolu, Otomobil, Uşak, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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