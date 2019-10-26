Son Dakika Haberleri: Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Son Dakika Güncel Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

45 dakika önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Abdullah Eşme yönetimindeki 43 PF 320 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Sarı'nın kullandığı 43 NE 680 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun 9. kilometresindeki Eskigediz kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Safiye, Recep, Zeynep ve Ömer Faruk Karaağaç ile Fatma ve Betül Eşme ile Rahime Sarı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kütahya, Gediz, Eşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da iki kişiyi yaralayan zanlı, polisten kaçarken damdan düştü
Norveç'te PKK yandaşları, içinde bebek olan Türk ailenin otomobiline saldırdı Tel Abyad'da bomba yüklü motosiklet infilak etti: 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı Canan Karatay açıkladı: Zeytinyağı, kanser yanı sıra birçok hastalığın ilacı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 21:15:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]